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Гідрометцентр попереджає про погіршення погоди у Львові

Ольга Денисяка

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Завтра, 5 січня, у Львові на дорогах ожеледиця, подекуди пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. Очікується налипання мокрого снігу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, через погіршення погодних умов комунальні служби міста сьогодні з вечора будуть на чергуванні. За потреби до роботи буде залучено снігоприбиральну техніку. Також буде посилено роботу двірників.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що на Святий вечір та Різдво, 6-7 січня, в Україні очікують похолодання.

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