Гідрометцентр попереджає про погіршення погоди у Львові

Завтра, 5 січня, у Львові на дорогах ожеледиця, подекуди пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. Очікується налипання мокрого снігу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, через погіршення погодних умов комунальні служби міста сьогодні з вечора будуть на чергуванні. За потреби до роботи буде залучено снігоприбиральну техніку. Також буде посилено роботу двірників.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що на Святий вечір та Різдво, 6-7 січня, в Україні очікують похолодання.