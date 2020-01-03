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В понеділок у центрі Львова встановлять Різдвяний Дідух

Вероніка Рой

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У понеділок, 6 січня, у Львові відбудеться винесення та встановлення Різдвяного Дідуха. Традиційно, його розмістять на площі Яворського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Планується, що львів’яни та гості міста близько 12 год. біля шопки, яка розташована на площі Ринок,  колядуватимуть, сформують колону та вирушать із маленькими дідухами до місця встановлення великого Дідуха — на пл. Яворського. Маршрут колони пролягатиме площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною.

Для львів’ян та гостей міста виступлять творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні «Джерельце» при Будинку вчителя, хор «Гомін» та ансамбль «Горгани».

Як повідомляють у міському управлінні культури, сам Дідух, висотою понад 3 метри, прикрасили різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю на чолі із майстром Миколою Городником. Конструкція, на якій стоїть Дідух, — минулорічна.

Нагадаємо, Львівський портал підготував ТОП-подій, які  варто відвідати у період новорічно-різдвяних свят у Львові. Детальніше читайте у матеріалі: «Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята».

Фото: Дивись. інфо

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