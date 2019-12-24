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На площі Ринок урочисто відкрили різдвяну шопку

Вероніка Рой

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Сьогодні, 24 грудня, у Львові перед входом у Ратушу відбулось урочисте відкриття різдвяної шопки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Її сценка складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Традиційну різдвяну конструкцію відкрили за участі львівського муніципального хору «Гомін» та театру «Слово і голос».

«Сьогодні ми традиційно колядками відкрили різдвяну шопку за участі хору «Гомін» та театрального центру «Слово і голос». Це вже одна з таких традиційних точок, яка насправді притягує людей. Під час різдвяно-новорічних свят тут постійно будуть лунати колядки. За декілька днів тут також з’являться ангелики, як оновлення цієї шопки, адже, на жаль, у зв’язку із погодними умовами ми не змоги встановити їх сьогодні», — розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Інсталяція з фігурами біблійних персонажів, де зображена сцена народження Ісуса Христа, — одна із найпопулярніших різдвяних традицій у Європі. Авторську інтерактивну шопку, яку зробив торік скульптор Антон Лубій, у Львові встановили навпроти Ратуші. Усі охочі зможуть зайти всередину, роздивитись чи зробити фото.

Шопка буде знаходитись на площі Ринок до свята Водохреща.

Додамо, що встановлення різдвяної шопки у Львові — традиція: її встановлюють вже багато років.

Зазначимо, що сьогодні також о 19:00 год. на площі перед Оперним театром – різдвяна містерія «Нова коляда» від Наталії Половинки і Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру «Слово і голос».

А о 19:30 год. біля Львівської опери виступить Павло Табаков із програмою «Мирне Різдво».

Нагадаємо, Львівський портал підготував ТОП-подій, які  варто відвідати у період новорічно-різдвяних свят у Львові. Детальніше читайте у матеріалі: «Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята».

Фото:ЛМР

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