Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ зі Львова до Києва

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755/756 Київ — Львів — Київ відправленням зі Львова 11 та 12 січня, з Києва 12 та 13 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755 відправиться з Києва о 00:15 та прибуде до Львова о 05:47 із зупинкою на станції Коростень (01:47-01:48).

У зворотному напрямку зі Львова поїзд № 756 вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50. На шляху прямування він зупиниться на станції Коростень о 03:56-03:57.

Нагадуємо, що додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755/756 Київ — Львів — Київ також курсуватиме з Києва 4, 5 та 8 січня, зі Львова – 4, 7 січня.