Синоптики попереджають львів’ян про ожеледицю на дорогах

Завтра, 4 січня, у Львові на дорогах очікується ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати під час руху фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15–80 для оперативного реагування відповідних служб.