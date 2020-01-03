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Під час пожежі в Жовкві вогнеборці врятували кота

Наталя Дуляба

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У четвер, 2 січня, у Жовкві загорівся житловий будинок. Надзвичайники не лише оперативно загасили вогонь, а й врятували кота. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Займання виникло об 11:27 год. в одноповерховому житловому будинку на вул. 22 Січня.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався густий чорний дим. Не гаючи часу, вони приступили до ліквідації загорання. Під час розвідки пожежі в одній з кімнат було виявлено кота, якого вогнеборці врятували та винесли на свіже повітря», – йдеться у повідомленні.

Повністю загасити пожежу рятувальникам вдалося менш ніж за 20 хвилин – об 11:46 год. Вогонь встиг знищити новорічну ялинку та пошкодити речі домашнього вжитку.

Фото: ДСНС

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