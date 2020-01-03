На новорічно-різдвяні свята до Львова приїхала рекордна кількість туристів

В новорічний період з 24 грудня по 1 січня у Центр туристичної інформації Львова звернулось 2197 гостей. Серед них 460 — українці та 1737 — іноземці. Це число значно виросло у порівнянні з попередніми роками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Прослідковується зріст кількості туристів з України та значний ріст кількості іноземців. У ТОП-5 іноземних країн, які відвідали Центр у новорічний період ввійшли гості з Польщі, Туреччини, Білорусі, Литви та Німеччини. У порівнянні з останніми трьома роками помітний ріст кількості гостей з усіх країн. У ТОП-5 міст України, які відвідали Центр у новорічний період ввійшли гості з Києва, Одеси, Тернополя, Вінниці.

Додамо, новорічно-різдвяні святкування у Львові триватиму до 26 січня.

Нагадаємо, Львівський портал підготував ТОП-подій, які варто відвідати у період новорічно-різдвяних свят у Львові. Детальніше читайте у матеріалі: «Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята».