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Через пів тисячі пачок контрабандних сигарет поляк позбувся авто

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» митники знайшли у автомобілі поляка понад 450 пачок контрабандних сигарет. Про це Львівському портали у пресслужбі Галицької митниці.

 

«У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на виїзд з України він обрав спрощену систему митного контролю «зелений коридор». Однак митники запідроздили можливе приховування товарів і під декоративною обшивкою дверей автомобіля «Nissan Micra знайшли сигарети. 459 пачок цигарок з фільтром були позначені акцизними марками України», – йдеться у повідомленні.

У громадянина Польщі окрім сигарет також вилучили і автомобіль, оскільки він вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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