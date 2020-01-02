«Зійти з п’єдесталів гордості». Папа Римський закликав до миру та екологічного навернення

У перший день 2020 року папа Римський Франциск заявив про важливість миру на планеті і усвідомлення за це відповідальності, передає «Радіо Свобода» з посиланням на портал Vatican News.

«Саме тому Святий Папа Павло VI захотів присвятити перший день року мирові: молитві, усвідомленні відповідальності за мир. На цей 2020 рік послання наступне: мир – це шлях надії, шлях, яким поступаємо через діалог, примирення та екологічне навернення», – сказав понтифік.

Він закликав «зійти з п’єдесталів гордості» і просити «благословення Пресвятої Богородиці».

«Тоді рік, який розпочинається, буде шляхом надії та миру, не на словах, але через щоденні жести діалогу, примирення та дбання про створений світ», – зазначив папа.