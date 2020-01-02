ОСТАННІ НОВИНИ

В ЛКП «Лев» розпочався щорічний карантин

Вероніка Рой

|

У ЛКП «Лев» та Першій комунальній ветеринарній клініці, що діє на базі підприємства, 1 січня розпочався щорічний карантин. Він триватиме до 14 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомила директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак, з 1 по 14 січня підприємство не прийматиме господарських тварин

«Упродовж 2019 року підприємство прийняло 1300 безпритульних та понад 5500 домашніх тварин з різноманітними захворюваннями. Питання чистоти, стерильності та безпеки наших пацієнтів є одним з пріоритетів ЛКП «Лев». Лише за умови повної відсутності тварин підприємство може провести якісне знезараження усіх приміщень, транспорту та території підприємства надпотужними дезінфекційними засобами. Завдяки карантинним заходам та обов’язковій комплексній вакцинації практично зведено до нуля рівень інфекційних захворювань серед безпритульних собак нашого міста», — зазначила вона.

Довідка

Львівське комунальне підприємство «Лев» — це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: lkplev@gmail.com; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році
Львівський портал
19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році

Під кінець грудня більшість із нас пригадує свої успіхи та невдачі, важливі події, що стались протягом 12 місяців, і, зв...

Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...