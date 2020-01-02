В ЛКП «Лев» розпочався щорічний карантин

У ЛКП «Лев» та Першій комунальній ветеринарній клініці, що діє на базі підприємства, 1 січня розпочався щорічний карантин. Він триватиме до 14 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак, з 1 по 14 січня підприємство не прийматиме господарських тварин

«Упродовж 2019 року підприємство прийняло 1300 безпритульних та понад 5500 домашніх тварин з різноманітними захворюваннями. Питання чистоти, стерильності та безпеки наших пацієнтів є одним з пріоритетів ЛКП «Лев». Лише за умови повної відсутності тварин підприємство може провести якісне знезараження усіх приміщень, транспорту та території підприємства надпотужними дезінфекційними засобами. Завдяки карантинним заходам та обов’язковій комплексній вакцинації практично зведено до нуля рівень інфекційних захворювань серед безпритульних собак нашого міста», — зазначила вона.

Довідка

Львівське комунальне підприємство «Лев» — це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: lkplev@gmail.com; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.