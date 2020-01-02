У першу добу нового року на пожежах в Україні загинуло 15 громадян

15 людей загинули на пожежах упродовж першого дня нового 2020 року. Ще семеро українців 1 січня отримали травми різного ступеню тяжкості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За даними рятувальників, кількість пожеж у житловому секторі цього дня зросла майже у двічі — 138 випадків. Як і завжди, основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами.

Про те, як втрата пильності під час святкувань впливає на трагічну статистику, на гіркому досвіді дізналися мешканці Запорізької, Одеської, Чернігівської, Чернівецької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Сумської та Хмельницької областей.

Так, через порушення правил експлуатації пічного опалення, у Малиновському районі Одеси на пожежі у двоповерховому житловому будинку загинула людина.

На Чернігівщині, внаслідок недоліку конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, яка також забрала життя людини.

Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення стало також причиною трагедії і у м. Гребінка Полтавської області.

Ще п‘ятеро громадян загинули внаслідок необережності під час куріння у Чернівецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, що напередодні, 31 грудня, вогонь також забрав життя 12 осіб, а ще четверо травмувалися. Крім того, ситуація не покращується, адже вже ввечері 2 січня у Запорізькій області в лікарні померли двоє дітей 2015 та 2018 років народження, які отримали отруєння продуктами горіння на пожежі у квартирі чотириповерхового будинку в м. Токмак. Також до реанімаційного відділення у важкому стані госпіталізовано матір дітей.