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У Львові за чотири дні різдвяним ретро-потягом подорожували понад тисяча людей

Вероніка Рой

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За чотири дні подорожі святковим ретро-потягом Львівської залізниці здійснили понад 1100 дорослих і малих пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

 

«У залізничних касах приміського касового залу Львівського вокзалу не залишилося жодного квитка на всі вісім рейсів, які впродовж 29 грудня 2019 року – 1 січня 2020 року здійснив паровоз Эр-797-86 із двома пасажирськими вагонами. Тож понад 1100 пасажирів скористалися запрошенням Львівської залізниці здійснити подорож ретропоїздом за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів», – мовиться у повідомленні Львівської залізниці.

Львів’яни та гості міста мали можливість зробити оригінальні фото на фоні паровоза, здійснити цікаву подорож поїздом, а на станції Брюховичі пасажирів урочисто зустрічали віншуваннями та колядками вихованці Львівської дитячої залізниці.

«Прикметно, що святкова акція Львівської залізниці зацікавила не лише малих пасажирів, а й викликала жвавий інтерес серед дорослих, адже загалом у касах було реалізовано 332 дитячі квитки та 820 повних проїзних документів», – додають у Львівській залізниці.

Фото: Львівська залізниця

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