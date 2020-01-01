ОСТАННІ НОВИНИ

За незаконний перетин кордону України затримали 21 особу

Андрій Котенський

|

У новорічну ніч кордон держави перетнуло 175 тисяч людей. Кордон України охороняли близько 3,5 тисячі прикордонних нарядів. Про це Львівському порталу повідомили у ДПС України.

 

За даними відомства, всього за минулу добу на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян.  Причому в нашу державу прослідувало майже 95 тисяч осіб, тоді як з України оформлено 80 тисяч осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 30 тисяч транспортних засобів.

Загалом під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску близько 100 особам, із них – більше 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 9 недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році
Львівський портал
19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році

Під кінець грудня більшість із нас пригадує свої успіхи та невдачі, важливі події, що стались протягом 12 місяців, і, зв...

Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...