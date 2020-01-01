За незаконний перетин кордону України затримали 21 особу

У новорічну ніч кордон держави перетнуло 175 тисяч людей. Кордон України охороняли близько 3,5 тисячі прикордонних нарядів. Про це Львівському порталу повідомили у ДПС України.

За даними відомства, всього за минулу добу на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян. Причому в нашу державу прослідувало майже 95 тисяч осіб, тоді як з України оформлено 80 тисяч осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 30 тисяч транспортних засобів.

Загалом під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску близько 100 особам, із них – більше 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 9 недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону.