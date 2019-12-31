У Мінсоцполітики запевнили, що вони борються зі «схемами на гуманітарці», а не з легальним секонд-хендом

Ініціатива Міністерства соціальної політики щодо боротьби зі «схемами на гуманітарці» не має жодного відношення до легального бізнесу із продажу в Україні вживаних речей, тобто «секонд-хенду». Про це заступник міністра соціальної політики Олег Коваль написав на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook, передає пресслужба Кабміну.

«Ми жодним чином не виступаємо проти легальних магазинів із вживаними речима, тобто «секонд-хендом». Якщо товари в ці магазини завезені та продаються відповідно до норм вітчизняного законодавства, – ми не маємо нічого проти! Мінсоцполітики бореться зі «схемами на гуманітарці», а не легальним секонд-хендом», – підкреслив Олег Коваль.

За словами заступника міністра, частина вантажів, які завозяться в Україну під статусом «гуманітарної допомоги», не роздаються людям безкоштовно, як цього вимагає законодавство, а продаються в магазинах та навіть бутіках.

«Це схема! Це корупція! Це ухиляння від сплати податків!» – наголосив Олег Коваль.

У Кабміні нагадують, що Мінсоцполітики – єдиний орган влади в Україні, який може надати тому чи іншому вантажу статус «гуманітарного».

«Коли я очолив робочу групу із надання відповідного статусу, я здивувався об’ємам речей, які завозяться в Україну під виглядом «гуманітарки». Здивувався у негативному сенсі – після перетину кордону ці вантажі фактично зникають з наших «радарів». При цьому кількість нужденних фактично не зменшується. Щороку від цих схем державний бюджет втрачає до 2 млрд грн! Ось, проти цього і спрямована наша ініціатива», – резюмував Олег Коваль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики планує посилити контроль за ввезенням гуманітарної допомоги у вигляді секонд-хенду.