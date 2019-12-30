Зеленський відповів на петицію проти Медведчука

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо позбавлення нардепа від ОПЗЖ та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука звання «Заслужений юрист». Про це повідомляють на сайті глави держави, передає Львівський портал.

У відповіді Зеленський наголошує, що законодавством передбачено два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України. У першому випадку це можна зробити у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин. У другому – за здійснення терористичної діяльності.

«Матеріали, що відповідають визначеним законом підставам для прийняття Главою держави законного рішення, до Офісу Президента України не надходили», – йдеться у відповіді президента.

Нагадаємо, що петиція про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів (понад 25 тис.).

У петиції зазначили, що підставою для зняття звання є те, що, за висновком дослідження, Медведчук будучи адвокатом поета Василя Стуса, порушив свій професійний обов’язок, фактично відмовившись захищати його в суді.