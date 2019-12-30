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Експерти склали ТОП-5 небезпечних продуктів на новорічному столі

Ольга Денисяка

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Традиційні страви на Новий рік можуть стати причиною харчового отруєння, тож експерти склали рейтинг найнебезпечніших новорічних продуктів. Про це пише портал про здоров ‘я Ukrhealth.

 

Антирейтинг найнебезпечніших новорічних продуктів очолюють салати, заправлені майонезом і сметаною, про це розповіла мікробіолог та бактеріолог Оксана Вольська.

Умови та терміни зберігання салатів (особливо олів’є) часто порушуються, і в них активно розмножуються бактерії.

Друге місце, за словами Оксани Вольської, посідає риба та рибні страви.

На третє місце вона поставила кондитерські вироби з великим вмістом масляного чи білкового крему і яєць.

Також мікробіолог порадила відмовитися від домашньої консервації.

«Більша частина випадків ботулізму – це консервація і солона або копчена риба. Тому для новорічного столу я би не рекомендувала жодні види консервів», – наголосила вона.

До групи ризику потрапила червона і чорна ікра.

«З точки зору мікробіології, в ікрі з банок може бути той самий ботулотоксин. Якщо у вас є знайомий виробник ікри – вам, звичайно, пощастило. Ви точно знаєте, що отримуєте гарантований продукт. Якщо казати про вагову ікру – то це рулетка. Або там буде кишкова паличка, або сальмонела, або клебсієлла, або золотистий стафілом», – попередила фахівчиня.

Отже, ТОП-5 найбільш небезпечних новорічних продуктів за версією мікробіолога:

  1. готові салати, заправлені майонезом або іншим соусом;
  2. риба і рибні страви;
  3. кондитерські вироби з великою кількістю крему;
  4. домашня консервація;
  5. червона і чорна ікра.

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