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Alyona Alyona потрапила у список ТОП-50 нових артистів року за версією The Guardian

Соломія Головіна

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Британська газета The Guardian включила українську реперку Alyona Alyona у список «50 нових артистів 2020 року». Про це повідомляє Тhe Village.

 

«Колишня вихователька дитячого садка, українська реперка Alyona Alyona у своїй музиці не використовує нецензурну лексику на випадок, якщо її почують діти. Але її реп з відтінком традиційних вокальних мелодій не такий вже й беззубий», – пише The Guardian.

У своїх треках співачка розповідає про своє звичайне життя, порушуючи теми фемінізму, боді позитиву і толерантності, кажуть оглядачі.

Також журналісти відзначили те, що Alyona Alyona читає реп українською, а не російською – «красивою, м’якою, ніжною і більш поетичною мовою».

Раніше Львівський портал писав, що українська реперка Alyona Alyona потрапила у список 15 молодих артистів європейської сцени, на яких варто звернути увагу, за версією The New York Times

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