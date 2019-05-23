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Українська реперка Alyona Alyona потрапила у топ-15 цікавих молодих артистів Європи

Соломія Головіна

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Українська реперка Alyona Alyona потрапила у список 15 молодих артистів європейської сцени, на яких варто звернути увагу, за версією The New York Times. Про це повідомляє «Громадське».

 

Редакція відзначила, що реперка розповідає у своїх треках про толерантність і прийняття. Також редакція оцінила те, що Alyona Alyona вирішила читати реп українською попри те, що російська реп-музика дуже популярна в Україні.

У квітні журнал Vogue назвав Alyona Alyona «найбільш нетиповою українською реперкою».

Альона Савренко була вихователькою в дитячому садку в місті Баришівка Київської області. 17 жовтня Аlyona Аlyona опублікувала свій перший кліп «Рибки», який зібрав 180 тисяч переглядів менш ніж за добу.

 

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