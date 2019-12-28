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Викинув кота з 9-го поверху: неповнолітнього львів'янина притягнули до відповідальності за жорстоке поводження

Соломія Головіна

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Неповнолітнього львів’янина, який викинув кота з 9-го поверху будинку, притягнуто до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

На батьків двох підлітків віком 15 та 16 років, які у січні 2019 року на вулиці Лінкольна у Львові викинули з 9-го поверху кота і зафіксували це на відео, працівники Шевченківського відділу поліції склали протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ч.1 ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). На момент скоєння правопорушення,  підліткам виповнилося 15 і 16 років.

Окрім того, коли одному з підлітків-правопорушників виповнилося 17 років працівники ювенальної превенції Шевченківського відділу поліції притягнули його до адміністративної відповідальності передбаченої ч.1 ст.89 КУпАП (Жорстоке поводження з тваринами).

Нагадаємо, 18 січня 2019 року до Шевченківського ВП надійшла заява від жительки Львова про те, що невідомі на вул. Лінкольна викинули кота з 9-го поверху будинку, зафіксувавши це на камеру, після чого дане відео поширили у соцмережах.

Правоохоронці встановили особи причетних до скоєння протиправних дій, якими  виявилися двоє неповнолітніх жителів Львова. У рамках відкритого кримінального провадження, з неповнолітніми було проведено заходи у  присутності психолога та батьків.

До матеріалів провадження було долучено протокол ветеринарного обстеження постраждалої тварини, а також висновок експертів щодо відеозапису, який  підлітки-правопорушники поширили у соцмережах.

20 грудня 2019 року, враховуючи зібрані докази у даному кримінальному провадженні слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі  ст.110, п. 2, ч. 1 ст. 284 КПК України.

Батьків обох підлітків притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).Одного з підлітків, якому виповнилося 17 років, притягнуто до адміністративної відповідальності передбаченої ч.1 ст.89 КУпАП (Жорстоке поводження з тваринами).

На момент скоєння правопорушення,  підліткам виповнилося 15 і 16 років.

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