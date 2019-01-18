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Двоє підлітків викинули з вікна львівської багатоповерхівки кошеня

Юлія Шпак

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У мережі Інтернет з’явилось відео, як двоє підлітків навмисно викинули з вікна багатоповерхівки кошеня. Відповідне відео опублікували сьогодні у Facebook-спільноті «Київ оперативний».

 

Запис викликав неабияке обурення серед користувачів.

«Подія сталася у Львові. Молодики самостійно зафільмували та виклали в інтернет, як вони викидають кота у вікно. За нашою інформацією, поки що їх не затримали», – йдеться у повідомленні.

Згодом у прес-службі патрульної поліції у Львівській області повідомили, що їм вдалось встановити, де живуть підлітки.

«Патрульні приїхали до одного з хлопців додому. Хлопчик зізнався, що брав участь у цьому. На місце викликали працівників Шевченківського відділу поліції», – розповіли патрульні.

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