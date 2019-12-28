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3 тисячі пляшок горілчаного фальсифікату вилучили з гуртівні у Львові

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У Львові правоохоронці вилучили з гуртівні понад три тисячі пляшок фальсифікованої горілки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Правоохоронці 27 грудня задокументували факти збуту та припинили реалізацію лікеро-горілчаних виробів з ознаками підроблення і виготовлення із недоброякісної сировини, а також із наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки.

Так, у приміщенні складу-гуртівні на території Личаківського району виявили та вилучили понад 3 тисячі пляшок фальсифікованої горілки у пляшках різної ємності (0,7 л, 0,5 л,  0,25 л) під виглядом продукції одного з лікеро-горілчаних заводів України. Зазначена горілчана продукція призначалась для постачання та подальшої реалізації через мережу роздрібної торгівлі магазинів Львівської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

З’ясовується джерело походження фальсифікованого алкоголю та проводяться заходи щодо встановлення усієї мережі збуту фальсифікованої підакцизної продукції та причетних до цього осіб.

Також Львівський портал повідомляв про викриття підпільної гуральні на Сихові.

 

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