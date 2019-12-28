На Сихові виявили підпільний цех з виготовлення фальсифікованого коньяку та горілки

Правоохоронці викрили у Львові підпільний цех з виготовлення фальсифікованого коньяку та горілки. Алкоголь під маркою відомих торговельних брендів виготовляли на території автогаражного кооперативу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці поліції Львівщини.

Так, на території Сихівського району міста викрили незаконне виробництво алкогольних напоїв, яке може становити небезпеку здоров’ю та життю громадян.

27 грудня під час обшуку в одному з гаражів на вулиці Хуторівка працівники поліції вилучили 1100 літрів рідини із різким запахом спирту (у бочках та каністрах), 460 пляшок фальсифікованої горілки та 252 пляшки з рідиною бурого кольору з маркуванням відомих торгових брендів. Також було вилучено понад 1200 підроблених марок акцизного податку України і обладнання для виготовлення сурогатних напоїв.

Вилучене скеровано на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Фото: поліція Львівщини