В історичному ареалі Львова знесуть віллу, щоб збудувати ще один готель

На вул. Героїв УПА, 72 знесуть двоповерхову віллу, а на її місці зведуть готель висотою 28 метрів. Таке будівництво сьогодні, 27 грудня, погодив виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком затвердив ТзОВ «Хотел бізнес девелопмент» містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю на вул. Героїв УПА, 72 зі знесенням існуючої будівлі.

Мова йде про знесення двоповерхового будинку, а натомість на його місці зведуть готель, який примикатиме до сусіднього бізнес-центру «Технопарк».

Зазначимо, що існуюча зараз вілла не є пам’яткою архітектури. Втім за словами очільниці міського управління охорони історичного середовища Лілії Онищенко, будівля має ознаки стилю арт-деко і має автентичний декор. Відтак посадовиця не підтримала її знесення.

«Ця двоповерхова вілла представляє стиль арт-деко. Так, вона, можливо, занедбана, але має гарний декор над балконом», – зауважувала ще 20 грудня Лілія Онищенко, коли це будівництво вперше розглядали на засіданні виконкому.

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Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів, що віллу спроектував відомий у Львові архітектор Юзеф Авін, тому запропонував зберегти елементи її фасаду.

«Юзеф Авін був дуже відомим архітектором міжвоєнного періоду, загинув під час окупації міста. Тому справді важливо зберегти елементи цього фасаду, хоча будівля, на нашу думку, не є пам’яткою. Варто було б доопрацювати фасадне рішення», – наголошував Антон Коломєйцев.

Своєю чергою представник замовника будівництва пояснював, що вілла перебуває в занедбаному стані, всередині вона повністю перепланована, переробленою є й покрівля.

«Дякуємо за такі зауваження. І ми готові імплементувати це, додати фасадну частину будівлі в проєкт, який хочемо реалізовувати», – запевняв він.

20 грудня розгляд цих містобудівних умов члени виконкому вирішили перенести, аби забудовник розробив варіант збереження фасадних елементів вілли. Сьогодні ж Антон Коломєйцев розповів, що ТзОВ «Хотел бізнес девелопмент» надіслав гарантійний лист, у якому обіцяє в майбутньому готелі зберегти елементи фасаду вілли.

Відтак своїм рішенням виконком затвердив містобудівну документацію на зведення готелю на вул. Героїв УПА, 72. Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,04 га, яка входить в історичний ареал Львова.

Забудувати ділянку дозволили на 87,7%, а також виконком встановив, що висота майбутнього готелю не повинна перевищувати 28,5 м. Хоча в історичному ареалі Львова діють висотні обмеження: тут висота будинків не повинна перевищувати 18 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Хотел бізнес девелопмент» існує з 2016 року і займається готельною діяльністю. Кінцевими бенефіціарами підприємства є львів’яни Богдан Куспісь, Ігор Таранський, Анатолій Гурський та Іван Коцьо.

Ці бізнесмени з-поміж іншого володіють і Львівським хлібозаводом, підприємством «Вінницяхліб», будівельною компанією «Інвест Гал Буд», «Вінницькою будівельною компанією», а також є співвласниками приватної охоронної фірми «Ефорт» і низки інших фірм.

За даними руху «Чесно», фірма «Агроче плюс», якою теж раніше володіли вищезгадані львів’яни, фінансувала президентську кампанію Володимира Зеленського.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно фірмі, яка належить вищезгаданим чотирьом бізнесменам, дозволили перебудувати будинок біля цирку під готель міжнародної мережі Marriott.