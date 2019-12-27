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Правоохоронці розшукали 14-річну мешканку Пустомитівщини, яка пішла до школи і пропала

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Правоохоронні органи оперативно розшукали неповнолітню мешканку Пустомитівщини, яка кілька днів тому пішла до школи і так і не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про зникнення 14-річної мешканки Пустомитівського району у поліцію надійшла 26 грудня від її 58-річної бабусі. Жінка повідомила, що внучка два дні тому пішла до школи і назад додому не повернулася, зв’язок з нею відсутній.

Правоохоронці негайно розпочали пошук дівчинки. І сьогодні, 27 грудня, оперативники карного розшуку спільно з працівниками ювенальної превенції Пустомитівського відділу поліції виявили неповнолітню у місті Новий Яричів, Кам’янка-Бузького району.

Дівчинка здорова і неушкоджена, з нею працівники поліції провели профілактичну бесіду.

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