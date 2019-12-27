На Миколаївщині відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям

Вчора, 26 грудня, у селі Вербіж Миколаївського району відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Дуже важливо, що спортивні майданчики останнім часом з‘являються не тільки в райцентрах та містечках Львівщини, а й у селах. Сподіваємось, що ним користуватимуться і діти, і молодь, і доросле населення», – зазначив начальник управління фізичної культури та спорту Роман Хім‘як.

З нагоди відкриття майданчика організували футбольний турнір серед юнаків. Переможців нагородили грамотами та призами. Також молодь влаштувала яскравий танцювальний флешмоб.

На цей об’єкт з обласного бюджету спрямували 700 тисяч гривень, ще близько 400 тисяч – кошти місцевого бюджету.

Фото: ЛОДА