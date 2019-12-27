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Для виплати допомоги дітям-сиротам Львівщина отримала два мільйони гривень

Вероніка Рой

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У грудні Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА з посиланням на службу в справах дітей.

 

Як повідомив начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис, отримані кошти скерували з обласного міським і районним бюджетам для використання за цільовим призначенням.

Кошти виплатили батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних та патронатних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 2 млн 288 тис грн.

Загалом від початку року виплатили таку соціальну допомогу в сумі 25 млн 85 тис грн.

Нагадаємо, у 2020 році для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю зростуть соцвипалти.

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