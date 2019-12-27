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Били, погрожували зброєю і забрали кругленьку суму коштів. Мешканців Соснівки судитимуть через розбійний напад 

Соломія Головіна

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Жителів Соснівки судитимуть за розбійний напад на поляка, власника фермерського господарства у одному із сіл Сокальського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Подія трапилась 29 вересня цього року у одному із сіл Сокальського району на Львівщині.

Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків у масках увірвались до адміністративного приміщення фермерського господарства, де проживав його 57-річний власник – громадянин Республіки Польща.

Зловмисники побили його вимагаючи гроші. При цьому погрожували зброєю. У результаті, викрали понад 230 тисяч гривень, мобільні телефони та утекли на таксі. Однак, по дорозі до Львова їх затримали.

Правопорушниками виявились 34 та 39-річний жителі Соснівки.
На даний час стосовно фігурантів до Сокальського районного суду скеровано обвинувальний акт за ч.3 ст.187 КК України (розбій).

За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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