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В аеропорту «Львів» затримали контрабанду брендового одягу

Вероніка Рой

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У львівському аеропорту затримали під час митного контрою затримали контрабанду одягу відомих торгових марок загальною вартістю 200 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

«Бутік» у валізі виявили працівники митного поста «Львів- аеропорт» під час митного контролю одного з авіарейсів. Громадянин Молдови обрав смугу руху «зелений коридор» чим засвідчив, що не везе товарів на суму понад 1000 євро. Однак, як виявилось насправді, окрім товару на вказану суму у валізі було ще одягу відомих брендів Hugo Boss, Lacoste, Puma тощо на майже 201 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні митників.

У результаті складено протокол про порушення митних правил, справу скерують до суду, де громадянину доведеться пояснювати свої дії під час перетину кордону.

Фото: Галицька митниця

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