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На Львівщині затримали громадян Марокко та Алжиру, які хотіли нелегально пробратися у Польщу

Соломія Головіна

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На околиці міста Рава-Руська прикордонники виявили двох подорожувальників із Марокко та Алжиру, які мали намір в обхід пункту пропуску потрапити до країн ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Як зазначається, прикордонникам  відділу «Рава – Руська» виявити  двох  громадян допоміг місцевий житель, повідомивши про появу на околиці міста Рава – Руська чоловіків неслов’янської зовнішності, які прямували у бік кордону.

Прикордонники встановили, що громадяни прибули на територію України законним шляхом та мали намір в обхід пункту пропуску потрапити до країн ЄС.

«До подорожі іноземці підготувалися завчасно, та, ймовірно, щоб незаконно перетнути українсько-польський кордон, користувалися GPS-навігатором з прокладеним маршрутом руху до одного з міст Республіки Польща», – мовиться у повідомленні.

Іноземців доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування порушення та прийняття правового рішення, щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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