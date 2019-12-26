Будівництво на Антоновича, де розташована церква Московського патріархату, є незаконним, – ДАБК

Інспекція Держархбудконтролю у м. Львова з’ясувала: будівельні роботи на вул. Антоновича, 100 є незаконними. У будівлі за цією адресою знаходиться церква Святої Трійці УПЦ Московського патріархату. Про це сьогодні, 26 грудня, йшлося під час сесії Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів депутат Андрій Рікота, Інспекція ДАБК м. Львова врешті встановила, що будівництво на території колишнього заводу «Кінескоп» є протиправним. А саме тут розташована церква Московського патріархату.

«Ще 25 вересня ми скеровували запит у Державну архітектурну будівельну інспекцію і тепер отримали відповідь, в якій вказано, що будівельні роботи на вул. Антоновича, 100 виконуються без відповідних дозвільних документів. Закликаю контролюючі органи і посадовців Львівської міської ради відреагувати відповідним чином на таке кричуще порушення з боку церкви Московського патріархату», – сказав Андрій Рікота.

Він також запропонував розірвати договір оренди земельної ділянки на вул. Антоновича, 100 на наступному засіданні сесії міської ради.

Нагадаємо, про сумнівне будівництво на вул. Антоновича, 100 у Львові стало відомо ще в серпні. Тут до будівлі, яка належить фізичній особі, почали добудовувати ще один поверх. Частину приміщення, власне, й орендує церква Святої Трійці УПЦ Московського патріархату, тому мешканці запідозрили, що таким чином розбудовується саме ця релігійна громада.

На цей факт відреагувала Інспекція ДАБК м. Львова, пообіцявши провести перевірку на вул. Антоновича, 100. Проте станом на середину серпня Держархбудконтроль не знав, хто саме веде будівництво.

Додамо, що будівництво нового Свято-Троїцького храму на колишній території заводу «Кінескоп» (адреса – вул. Антоновича, 100) розпочалося у 2002 році. Перше богослужіння тут провели 11 квітня 2004 року, а з 2007 року богослужіння стали щоденними. Зараз при храмі відкрита недільна школа, облаштовані бібліотека і церковний крам.

Фото: Оксана Кормило