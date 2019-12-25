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Віднині у більшості школярів Львова почались зимові канікули. Графік

Наталя Дуляба

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У більшості шкіл Львова від сьогодні, 25 грудня, починаються зимові канікули. Триватимуть вони в середньому два тижні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Графік зимових канікул 2019/2020 у школах Львова:

 Сихівський і Личаківський райони

СЗШ №1 30.12.2019 – 15.01.2020
СЗШ №13 02.01.2020 – 17.01.2020
СЗШ №32 30.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей «Інтелект» 02.01.2020 – 17.01.2020
СЗШ №72 01.01.2019 – 17.01.2020
СЗШ №73 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №84 30.12.2019 – 20.01.2020
СЗШ №86 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №90 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей №93 30.12.2019 – 17.01.2020
СЗШ №95 30.12.2019 – 17.01.2020
СЗШ №96 01.01.2020 – 19.01.2020
СЗШ №98 30.12.2019 – 14.01.2020
Ліцей «Сихівський» 02.01.2020 – 19.01.2020
Ліцей «Оріяна» 25.12.2019 – 10.01.2020
НВК «Софія» 25.12.2019 – 10.01.2020
НВК «Школа-гімназія Шептицьких» 30.12.2019 – 17.01.2020
Гімназія «Тривіта» 01.01.2020 – 19.01.2020
ЗШ «Первоцвіт»  30.12.2019 – 19.01.2020
ЗШ «Дивосвіт» 30.12.2019 – 17.01.2020
Ліцей №6 26.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №7 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей №8 30.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей №21 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №24 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №29 02.01.2020 – 17.01.2020
Ліцей №37 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №42 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №47  02.01.2020 – 17.01.2020
СЗШ №49 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №63 30.12.2019 – 14.01.2020
Ліцей №70 30.12.2019 – 17.01.2020
СЗШ №71 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №82 30.12.2019 – 14.01.2020
Ліцей «Львівський» 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ «Лідер» 28.12.2019 – 12.01.2020
Гімназія «Провесінь» 28.12.2019 – 13.01.2020
СЗШ «Берегиня» 02.01.2020 – 17.01.2020
Ліцей «Просвіта» 25.12.2019 – 10.01.2020
ПШ «Дзвіночок» 30.12.2019 – 17.01.2020

Залізничний і Шевченківський райони

Ліцей № 15 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей № 18 ЛМР 30.12.2019 – 14.01.2020
СЗШ № 40 28.12.2019 – 14.01.2020
СЗШ № 60 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ № 65 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ № 67 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ № 68 30.12.2019 – 17.01.2020
ЛЗШ І-ІІ ступенів № 74 ЛМР 30.12.2019 – 17.01.2020
Ліцей № 75 ім. Л. Українки ЛМР 30.12.2019 – 14.01.2020
СЗШ № 77 26.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей «Гроно» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
ЛГ «Євшан» 25.12.2019 – 10.01.2020
ЛУГГ ім. О. Степанівни 30.12.2019 – 17.01.2020
ЛХЛ при ЛНАМ 25.12.2019 – 10.01.2020
ЛФМЛ при ЛНУ ім. І. Франка 30.12.2019 – 11.01.2020
ПШ «Арніка» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
ПШ «Один, два, три» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
ЛЗШ I ст. «Світанок» 30.12.2019 – 14.01.2020
СЗШ №20 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №22 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №23 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №30 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ № 33 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей № 38 ЛМР 28.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ № 41 25.12.2019 – 10.01.2020
ЛЗШ  І-ІІ ступенів № 43 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
ЛЗШ І-ІІІ ступенів № 44 ЛМР 28.12.2019 – 14.01.2020
ПШ № 53 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
ЛГ «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 31.12.2019 – 17.01.2020
СЗШ № 54 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей № 57 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ І-ІІІ ступенів № 78 01.01.2020 – 19.01.2020
Ліцей № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР 30.12.2020 – 10.01.2020
СЗШ І-ІІ ступенів № 91 01.01.2020 – 14.01.2020
СЗШ № 92 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей  № 94 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ № 97 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ № 99 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ № 100 30.12.2019 – 10.01.2020
НВК «ШЕЛ» 28.12.2019 – 12.01.2020
Львівська правнича гімназія 30.12.2019 – 10.01.2020
«ШКТ – ЛТЛ» 25.12.2019 – 10.01.2020

Галицький і Франківський райони

Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей ім. В. Симоненка 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей імені Івана Пулюя 28.12.2019 – 17.01.2020
Ліцей № 51 ім. І. Франка ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
ЛЛГ 30.12.2019 – 17.01.2020
СЗШ №4 30.12.2019 – 17.01.2020
ЗЗСО №87 25.12.2019 – 10.01.2019
ЗЗСО № 48 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей № 45 ЛМР 31.12.2019 – 17.01.2020
ЛМВ ім. В. Стуса 25.12.2019 – 10.01.2020
ліцей «Надія» ЛМР 01.01.2020 – 17.01.2020
Ліцей № 66 25.12.2019 – 10.01.2020
ЛАГ 28.12.2019 – 10.01.2020
ЛДКСЗШ № 3 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей № 2 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
СЗШ №55 м. Львова 30.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради 01.01.2020 – 17.01.2020
Початкова школа «Школа радості» 31.12.2019 – 17.01.2020
СЗШ № 10 ім св Марії Магдалени 25.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей №46 ім. В. Чорновола ЛМР 29.12.2019 – 17.01.2020
СЗШ № 50 31.12.201 – 17.01.2020
СЗШ № 9 25.12.2019 – 12.01.2020
Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради 30.12.2019 – 17.01.2020
Ліцей № 28 30.12.2019 – 17.01.2020
СЗШ

І-ІІІ ступенів № 31

 30.12.2019 – 10.01.2020
Ліцей «Європейський» Львівської міської ради 28.12.2019 – 19.01.2020
Ліцей № 17 25.12.2019 – 10.01.2020
Початкова школа «Джерельце» 01.01.2020 – 17.01.2020
СЗШ № 36 30.12.2019 – 19.01.2020
Ліцей «Галицький» 30.12.2019 – 14.01.2020
ЛСЗШ «Будокан» 23.12.2019 – 10.01.2020;

25.02.2020 – 01.03.2020
СЗШ№ 62 25.12.2019 – 12.01.2020
СЗШ № 34 01.01.2020 – 19.01.2020
СЗШ №27 30.12.2019 – 17.01.2020

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