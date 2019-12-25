Віднині у більшості школярів Львова почались зимові канікули. Графік

У більшості шкіл Львова від сьогодні, 25 грудня, починаються зимові канікули. Триватимуть вони в середньому два тижні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Графік зимових канікул 2019/2020 у школах Львова:

Сихівський і Личаківський райони

СЗШ №1 30.12.2019 – 15.01.2020 СЗШ №13 02.01.2020 – 17.01.2020 СЗШ №32 30.12.2019 – 10.01.2020 Ліцей «Інтелект» 02.01.2020 – 17.01.2020 СЗШ №72 01.01.2019 – 17.01.2020 СЗШ №73 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №84 30.12.2019 – 20.01.2020 СЗШ №86 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №90 25.12.2019 – 10.01.2020 Ліцей №93 30.12.2019 – 17.01.2020 СЗШ №95 30.12.2019 – 17.01.2020 СЗШ №96 01.01.2020 – 19.01.2020 СЗШ №98 30.12.2019 – 14.01.2020 Ліцей «Сихівський» 02.01.2020 – 19.01.2020 Ліцей «Оріяна» 25.12.2019 – 10.01.2020 НВК «Софія» 25.12.2019 – 10.01.2020 НВК «Школа-гімназія Шептицьких» 30.12.2019 – 17.01.2020 Гімназія «Тривіта» 01.01.2020 – 19.01.2020 ЗШ «Первоцвіт» 30.12.2019 – 19.01.2020 ЗШ «Дивосвіт» 30.12.2019 – 17.01.2020 Ліцей №6 26.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №7 25.12.2019 – 10.01.2020 Ліцей №8 30.12.2019 – 10.01.2020 Ліцей №21 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №24 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №29 02.01.2020 – 17.01.2020 Ліцей №37 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №42 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №47 02.01.2020 – 17.01.2020 СЗШ №49 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №63 30.12.2019 – 14.01.2020 Ліцей №70 30.12.2019 – 17.01.2020 СЗШ №71 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №82 30.12.2019 – 14.01.2020 Ліцей «Львівський» 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ «Лідер» 28.12.2019 – 12.01.2020 Гімназія «Провесінь» 28.12.2019 – 13.01.2020 СЗШ «Берегиня» 02.01.2020 – 17.01.2020 Ліцей «Просвіта» 25.12.2019 – 10.01.2020 ПШ «Дзвіночок» 30.12.2019 – 17.01.2020

Залізничний і Шевченківський райони

Ліцей № 15 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 Ліцей № 18 ЛМР 30.12.2019 – 14.01.2020 СЗШ № 40 28.12.2019 – 14.01.2020 СЗШ № 60 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ № 65 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ № 67 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ № 68 30.12.2019 – 17.01.2020 ЛЗШ І-ІІ ступенів № 74 ЛМР 30.12.2019 – 17.01.2020 Ліцей № 75 ім. Л. Українки ЛМР 30.12.2019 – 14.01.2020 СЗШ № 77 26.12.2019 – 10.01.2020 Ліцей «Гроно» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 ЛГ «Євшан» 25.12.2019 – 10.01.2020 ЛУГГ ім. О. Степанівни 30.12.2019 – 17.01.2020 ЛХЛ при ЛНАМ 25.12.2019 – 10.01.2020 ЛФМЛ при ЛНУ ім. І. Франка 30.12.2019 – 11.01.2020 ПШ «Арніка» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 ПШ «Один, два, три» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 ЛЗШ I ст. «Світанок» 30.12.2019 – 14.01.2020 СЗШ №20 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №22 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №23 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ №30 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ № 33 25.12.2019 – 10.01.2020 Ліцей № 38 ЛМР 28.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ № 41 25.12.2019 – 10.01.2020 ЛЗШ І-ІІ ступенів № 43 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 ЛЗШ І-ІІІ ступенів № 44 ЛМР 28.12.2019 – 14.01.2020 ПШ № 53 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 ЛГ «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 31.12.2019 – 17.01.2020 СЗШ № 54 25.12.2019 – 10.01.2020 Ліцей № 57 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ І-ІІІ ступенів № 78 01.01.2020 – 19.01.2020 Ліцей № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР 30.12.2020 – 10.01.2020 СЗШ І-ІІ ступенів № 91 01.01.2020 – 14.01.2020 СЗШ № 92 25.12.2019 – 10.01.2020 Ліцей № 94 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ № 97 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ № 99 25.12.2019 – 10.01.2020 СЗШ № 100 30.12.2019 – 10.01.2020 НВК «ШЕЛ» 28.12.2019 – 12.01.2020 Львівська правнича гімназія 30.12.2019 – 10.01.2020 «ШКТ – ЛТЛ» 25.12.2019 – 10.01.2020

Галицький і Франківський райони