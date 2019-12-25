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Якої погоди чекати на Львівщині 26 грудня?

Наталя Дуляба

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У четвер, 26 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду зі снігом, сильним вітром, ожеледицею і туманом. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Упродовж доби температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви до15-20 м/с.

Хмарно. На Львівщині падатиме сніг, місцями мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця. Також вночі та вранці 26 грудня прогнозують туман видимістю 200-500 м.

«26 грудня погоду у Львівській області визначатиме тилова частина циклону над центральною Україною та вплив висотної улоговини. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться», – додають синоптики.

У зв’язку зі складними погодними умовами мешканців Львівщини закликають бути обачними на дорозі та дотримуватися правил безпеки!

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