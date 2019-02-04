Львів’янам нагадують про можливість реставрації вхідних дверей та брам до будинків за співфінансування мерії

Львів’янам запрошують подавати заявки на реставрацію вхідних дверей та брам до будинків можна до 29 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У 2019 році продовжить роботу програма співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%). Заявки на участь у програмі приймають за адресою: вул. Валова, 20, каб. 12, ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

«Маємо вже велику кількість адрес, поданих на участь у програмі співфінансування реставрації вхідних дверей та брам до будинків на 2019−2020 роки. Заявки на участь приймаємо до 29 березня 2019 року», — повідомила директорка ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» Тетяна Балукова.

За її словами, також цього року у Львові розпочинає діяти програма співфінансування між містом і мешканцями реставрації вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. Частка співфінансування на реставрацію дерев’яних вікон становить 60% – місто, 40% – власник. Частка при заміні пластикових вікон на дерев’яний скло-пакет (тільки після оплати штрафу) становить 50% – місто, 50% – власник. На цю програму вже набрано 50 заявок.

Нагадаємо, у Львові впродовж 2009−2017 р. діяв проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ). У межах цього проекту, у співфінансуванні німецького товариства та мешканців було відреставровано 148 історичних брам.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 26.01.2018 р. № 78 «Про продовження реалізації програм проекту «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Львова», управління охорони історичного середовища визначено координатором, а ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» — замовником реалізації програм, започаткованих проектом «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Львова», а саме:

— програми співфінансування ремонтно-реставраційних робіт вікон і брам на об’єктах культурної спадщини;

— програми співфінансування ремонтно-реставраційних робіт балконів на об’єктах культурної спадщини;

— програми проведення практичних семінарів з підвищення кваліфікації майстрів-реставраторів.