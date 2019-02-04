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Львів’янам нагадують про можливість реставрації вхідних дверей та брам до будинків за співфінансування мерії

Соломія Григор'єва

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Львів’янам запрошують подавати заявки на реставрацію вхідних дверей та брам до будинків можна до 29 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У 2019 році продовжить роботу програма співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%). Заявки на участь у програмі приймають за адресою: вул. Валова, 20, каб. 12, ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

«Маємо вже велику кількість адрес, поданих на участь у програмі співфінансування реставрації вхідних дверей та брам до будинків на 2019−2020 роки. Заявки на участь приймаємо до 29 березня 2019 року», — повідомила директорка ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» Тетяна Балукова.

За її словами, також цього року у Львові розпочинає діяти програма співфінансування між містом і мешканцями реставрації вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. Частка співфінансування на реставрацію дерев’яних вікон становить 60% – місто, 40% – власник. Частка при заміні пластикових вікон на дерев’яний скло-пакет (тільки після оплати штрафу) становить 50% – місто, 50% – власник. На цю програму вже набрано 50 заявок.

Нагадаємо, у Львові впродовж 2009−2017 р. діяв проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ). У межах цього проекту, у співфінансуванні німецького товариства та мешканців було відреставровано 148 історичних брам.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 26.01.2018 р. № 78 «Про продовження реалізації програм проекту «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Львова», управління охорони історичного середовища визначено координатором, а ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» — замовником реалізації програм, започаткованих проектом «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Львова», а саме:

— програми співфінансування ремонтно-реставраційних робіт вікон і брам на об’єктах культурної спадщини;

— програми співфінансування ремонтно-реставраційних робіт балконів на об’єктах культурної спадщини;

— програми проведення практичних семінарів з підвищення кваліфікації майстрів-реставраторів.

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