Українцям з маленькими зарплати можуть зменшити податки

В Україні хочуть зменшити податки на доходи фізичних осіб для українців, які отримують найменші зарплати. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов, передає пресслужба відомства.

Такі зміни планують впроваджувати у наступному році у рамках податкової реформи. За словами очільника податкової служби, наразі є чіткий перелік податків, який планується знизити під час проведення податкової реформи. Це, передусім, податки на фонд оплати праці.

«У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої Урядом та підтриманої Верховною Радою, розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений», – наголосив Сергій Верланов.

Він також підкреслив, що в Україні податкове навантаження є середнім по світу, а ключовим є питання податкової справедливості.

«Є платники, які не сплачують податки. Тому податкове навантаження концентрується тільки на законослухняних компаніях і громадянах. І наше завдання – робити так, щоб платили усі, що дозволить знижувати податки», – пояснив Сергій Верланов.