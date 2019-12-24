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Львів’ян кличуть на коляди перед Оперним театром

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 24 грудня, у переддень Різдва за григоріанським календарем, на площі Ринок виставлять шопку, а перед Львівською оперою відбудеться святковий концерт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Відкриття шопки перед міською Ратушею заплановане на 18:00 год. Участь в урочистому виставленні шопки візьмуть Наталія Половинка, Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр «Слово і голос», а також Львівський муніципальний хор «Гомін».

О 19:00 год. на площі перед Оперним театром – різдвяна містерія «Нова коляда» від Наталії Половинки і Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру «Слово і голос».

А о 19:30 год. біля Львівської опери виступить Павло Табаков із програмою «Мирне Різдво».

Нагадаємо, сьогодні опівночі у римо-католицьких храмах Львова відбудуться святкові меси– «Пастирки».

Також Львівський портал писав про ТОП-події у Львові на новорічно-різдвяні свята. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

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