Розклад богослужінь на Різдво у римо-католицьких храмах Львова

Цього тижня римо-католицька спільнота м. Львова розпочинає святкування Різдва за Григоріанським календарем. «Духовна велич Львова» подає розклад різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах міста.

Храм Стрітення Господнього, парафія Матері Божої Громничної. Святі Меси звершуватимуть у Каплиці Розена (вул. Винниченка, 30):

25 грудня: 00.00 год. – Різдвяна урочиста Меса – «Пастирка»: 11:00 (украї), 16:00 (пол.), 19:30 (укр.).

Львів-Збоїща (ПДМ Неустанної Допомоги) (вул. Мазепи, 46):

25 грудня: 00.00 год – Різдвяна урочиста Меса «Пастирка»: 10:30, 12:00,19:00

Парафія св. Йоана Павла II (Львів-Сокільники, вул. Стрийська, 6):

25 грудня: 9:00, 10:30,12:00, 18:30. Спеціальними гостями будуть хори з інших парафій.

Урочиста Різдвяна Меса парафії св. Йоана Павла ІІ «Пастирка» відбудеться о 00:00 у ніч із 24 на 25 грудня відбудеться на території Українського Католицького університету (вул. Хуторівка, 35-А). Там також проведуть захід «Римське Різдво».

Латинський катедральний собор, парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (площа Катедральна, 1):

24 грудня: 18.00 год. — традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»). Богослужіння очолить Архієпископ і Митрополит Львівський РКЦ Мечислав.

25 грудня: 7:00, 8:00, 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 18:00.

Львів-Рясне, парафія Божого Милосердя (вул. Брюховицька, 119 а):

25 грудня: 00 – Різдвяна урочиста Меса – «Пастирка»: 9:00 (пол.), 13:00 (укр.).

Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а):

24 грудня: 21:00 – Різдвяна урочиста Меса «Пастирка», очолить єпископ-помічник Львівської Архідієцезії РКЦ Владика Едвард.

25 грудня: 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 18:30.

Парафія св. Марії Магдалини (вул. С. Бандери, 8)

24 грудня: 18:30 – Різдвяна урочиста Меса «Пастирка».

25 грудня: 10:00, 11:30, 18:30.

Парафія св. Архистратига Михаїла (Львів — Сихів, вул. Освицька, 4):

25 грудня: 00:00 – Різдвяна урочиста Меса «Пастирка»: 11:00, 13:30.