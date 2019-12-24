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28-річного шахрая із Золочівщини на три роки відправили за ґрати

Вероніка Рой

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Житель Золочівщини опинився за ґратами за майнові злочини та шахрайства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, правоохоронці встановили причетність до низки злочинів 28-річного жителя Золочівського району.

«Раніше судимий чоловік упродовж 2018-2019 років вчинив 15 крадіжок, серед яких з проникненням у інше приміщення, а також заволодіння майном шляхом зловживання довірою. Серед викраденого мобільні телефони та побутова техніка», – йдеться у повідомленні.

Вину зловмисника довела Золочівська місцева прокуратура. Так, 12 грудня 2019 року вироком суду фігуранта визнано винним та засуджено до реальної міри покарання – 3 років позбавлення волі

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