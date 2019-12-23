У 2020 році в Україні можуть відремонтувати вдвічі більше доріг

У 2020 році українці можуть отримати вдвічі більше відремонтованих доріг, ніж планувалося. Для цього Верховна Рада має ухвалити два законопроєкти, які дозволять залучити під державні гарантії 20 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«На сьогодні передбачено 31,5 млрд грн на ремонт та будівництво доріг. Ми знайшли можливість значно збільшити бюджет Дорожнього Фонду. Це дозволить відремонтувати наступного року вдвічі більше доріг», – прокоментував Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков.

За його словами, у Верховній Раді вже зареєстровано два законопроєкти – «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№2661) та «Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2660). Прийняття Радою цих проєктів дозволить Укравтодору залучити додаткове фінансування у розмірі 20 млрд грн під державні гарантії.

Загалом у наступному році планується відремонтувати більше 4 тис. км доріг державного і місцевого значення.

Нагадаємо, у проєктом Держбюджету на 2020 рік передбачається рекордне фінансування дорожньої галузі України – 74,4 млрд грн. Зокрема, на дороги у Львівській області з держбюджету виділять 2,3 мільярди гривень.