Лоукостер Buta Airways запустив рейси зі Львова до Баку

Сьогодні, 23 грудня, авіакомпанія Buta Airways здійснила перший рейс із Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького до столиці Азербайджану Баку. Про це інформує пресслужба львівського аеропорту.

Авіакомпанія впродовж зимового сезону здійснюватиме польоти до Львова по понеділках і четвергах. Мінімальний тариф в одну сторону складає 29 євро.

«Цей напрямок не є новим для аеропорту. Впродовж кількох років його здійснює найбільший азербайджанський перевізник Azаl Airlines. Але ці рейси припинялись на зимовий сезон. Цього року авіакомпанія вирішила змінити політику і передала виконання рейсу своїй дочірній лоукост-компанії Buta Airways», – мовиться у повідомленні аеропорту.

Додамо, що це вже шостий лоукостер в аеропорту «Львів». Також доступні рейси для пасажирів забезпечують WizzAir, Ryanair, Pegasus, Ernest. Цього року до них також приєднався український лоукостер SkyUp.

Фото: аеропорт “Львів”