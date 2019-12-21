Селу на Львівщині повернуть назву, яка була ще до декомунізації

Комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування дозволив повернути селу Мармузовичі, що у Буському районі Львівщини, попередню назву – Андріївку. Село в 2016 році було перейменовано в рамках декомунізації. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

За його словами, у 2016 році в рамках декомунізації Інститут національної пам’яті перейменував село Андріівка на село Мармузовичі. За інформацією Інституту, Андріівка свого часу була названа на честь комуніста Івана Андрєєва.

(Вивіска села. Фото: Радіо Свобода)

«Жителі села з таким рішенням виявилися не згодні. Провели збори і одноголосно вирішили, що потрібно перейменуватися назад. За словами жителів, вони хочуть назвати село на честь Андрія Первозванного», – написав Дмитро Дубілет.

Також він зазначив, що під час засідання комітету ВР, представник Інституту сказав, що перейменовувати назад село, не змінивши жодної літери, не можна за законом. Проте, за словами Дубілета, депутати одноголосно проголосували за повернення селу попередньої назви.

Як пише Громадське, з 1630 до 1946 року село мало назву Ферлиївка, а до цього — Мармузовичі. За словами доцента кафедри філології Львівського національного університету імені Івана Франка Ігоря Ціхоцького, згідно з архівами, селом володіли шляхтичі Ян Мармузовський, Захарій Швартовський, Станіслав Галка та Альберт Вишга. Ян Мармузовський мав прізвище, похідне від назви села, що походить з VIII-IХ століть. А в Андріївку село перейменували вже у 1946 році, і назвали на честь директора машинно-тракторної станції — комуніста Івана Андрєєва.