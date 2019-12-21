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На виїзді зі Львові невідомі обстріляли бойовими патронами камеру відеонагляду

Вероніка Рой

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Сьогодні, 21 грудня, зловмисники обстріляли бойовими патронами камеру відеонагляду на виїзді зі Львова (Рясне). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Цього року у Львові було встановлено відеокамери, які розпізнають номерні знаки машин та фіксують пересування цього авто. Це дуже допомагає в розслідуванні крадіжок машин. Однак сьогодні одну з таких камер, що стоїть на виїзді зі Львова (Рясне), обстріляли з вогнепальної зброї. Очевидно, що це дії зловмисників, які вчиняють злочини. З цього приводу ми звернулися в правоохоронні органи для розслідування справи», — повідомив заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабака.

Зазначимо, цього року у Львові за кошти бюджету міста було встановлено 520 камер.

Львівська міська рада просить очевидців зголоситись, аби якнайшвидше знайти зловмисників, що завдали шкоди майну громади міста та наражають на небезпеку містян. Інформацію можна подавати на «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80, або ж у правоохоронні органи.

До слова, цієї ночі у Львові вандали розтрощили чотири зупинки громадського транспорту у Залізничному районі Львова. Окрім цього, сьогодні вранці на проспекті Червоної Калини невідомий обстріляв автобус маршруту №4а.

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