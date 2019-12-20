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У Львові створять єдиний реєстр для новонароджених

Ольга Денисяка

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Вже 1 січня 2020 року Львів стане одним із 10-ти пілотних міст України, де впроваджуватимуть повний комплекс реєстраційних послуг для новонароджених – #єМалятко. Так, нова послуга об’єднає дані з 10-ти різних міських та державних реєстрів, цим самим значно спростивши процес реєстрації новонароджених. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Керівниця управління ІТ Олена Гунько розповіла, що #єМалятко – це комплексна послуга, що складається з 10-ти поєданих послуг в одній, яка надається при народженні дитини. Якщо раніше це все відбувалося в паперовому форматі і заяву на кожну з цих послуг потрібно було надавати окремо, то зараз всі ці послуги є об’єднаними через об’єднання реєстрів, з яких береться інформація щодо тих чи інших послуг, а це окремо:

  • демографічний реєстр,
  • реєстр актів цивільного стану,
  • реєстр платників податків,
  • локальний реєстр територіальної громади,
  • реєстрація місця проживання тощо.
  • реєстр пацієнтів, який планують долучити вже наступного року.

«Львів  –  одне із 10-ти міст України, які обрані як пілотні. Відповідно, в 10-ти містах одночасно Міністерство цифрової трансформації України впроваджуватиме цей проєкт,  – зазначила керівниця управління ІТ Олена Гунько.

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