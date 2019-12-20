У 2019 році гривня зміцніла найбільше серед усіх валют світу

Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше виросли. Про це пише Громадське з посиланням Bloomberg.

Зміцнення гривні відносно долара у 2019 році стало найбільшим серед усіх світових валют та значно перевершило ревальвацію другої у рейтингу валюти — російського рубля. Курс останнього відносно долара зріс на близько 12%.

Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.

У Bloomberg зазначають, що міцніша гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України, адже стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.

Якщо у 2016 році зарплати у Польщі були у 4 рази вищими, ніж в Україні, то у 2019 році різниця між рівнями зарплати зменшилася до 2,5 раза.

Зазначимо, що наразі курс гривні зміцнюється через надлишок валюти на ринку. Цей надлишок спричинили інвестиції іноземців у державні облігації та великі доходи від експорту агропродукції за кордон. Нацбанк може згладжувати такий надлишок, викуповуючи «зайву» валюту з ринку для поповнення міжнародних резервів.