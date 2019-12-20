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Синоптик розповіла, коли в Україні варто очікувати похолодання

Вероніка Рой

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В Україні на вихідних очікується знову підвищення температури повітря, але у західних областях очікують дощі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

 

«Впродовж дня у більшості областей України очікується +5+10 градусів, на Заході та Півдні +7+13 градусів. Дощі з’являться завтра у західних областях, а в неділю поширяться на значну частину території України. Вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим, сильним», – йдеться у повідомленні синоптика.

Також Наталія Діденко додала, що на передноворічному тижні в Україні буде спочатку тепло, з опадами, а похолодання прийде орієнтовно з 28-го грудня.

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