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Правоохоронці просять львів’ян повідомляти про заклади з гральними автоматами

Ольга Денисяка

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Поліцейські Львівщини закликають громадян повідомляти про заклади, у яких надаються послуги у сфері грального бізнесу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Зголошуватися можна на оперативну лінію 102, або у будь-який інший зручний спосіб – правоохоронці реагуватимуть на такі повідомлення негайно.

Наразі поліція Львівщини проводить відпрацювання та вживає усіх заходів для припинення роботи гральних закладів на території Львова та області.

Зазначимо, сьогодні уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. За словами прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.

Також сьогодні СБУ викрила та блокувала діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на організації незаконного грального бізнесу у Львові.

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