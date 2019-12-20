СБУ «прикрила» мережу підпільних гральних закладів у Львові

Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на організації незаконного грального бізнесу у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Як повідомляється, учасники групи, до якої входило 14 місцевих жителів, налагодили роботу семи підпільних точок азартних ігор в обласному центрі. Гральні заклади працювали всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

«Фігуранти справи застосовували неліцензійну комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для доступу клієнтів до симуляторів гральних автоматів. Під час обшуків за адресами казино правоохоронці виявили та вилучили понад 250 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення, зокрема системних блоків комп’ютерів, а також гроші, одержані незаконним шляхом», – зазначають в СБУ.

Наразі встановлюється причетність високопосадовців правоохоронних органів до «кришування» діяльності нелегального бізнесу. У межах кримінального провадження за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Зазначимо, сьогодні уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. За словами прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.