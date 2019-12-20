«Ісконно руські» болота можуть легко вміститись в одну Московську область, – Турчинов

Якщо від Росії відділити території, які були приєднані до неї через кров, насилля, зраду і брехню, то «ісконно руські» болота, що залишаться після цього, можуть легко вміститись у межі однієї Московської області. Так прокоментував заяву Путіна про те, що до складу України входять «ісконно руські землі і з цим треба щось робити» колишній Секретар Ради національної безпеки і оборони України та в.о. Президента України Олександр Турчинов.

За словами Турчинова, імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, «є реальною загрозою миру і безпеці в Європі».

«Аналогічні прагнення Гітлера призвели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахіть найкривавішої війни в історії людства. Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять непорушну істину – з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати», – переконаний Олександр Турчинов.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Путін назвав частину України російською територією, із якою РФ розбереться.