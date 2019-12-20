ОСТАННІ НОВИНИ

Доба на Донбасі минула без втрат

Андрій Котенський

|

За минулу добу, 19 грудня, збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

 

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ».

Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Втрат з нашого боку не було.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...