Доба на Донбасі минула без втрат

За минулу добу, 19 грудня, збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ».

Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Втрат з нашого боку не було.