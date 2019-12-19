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За місяць у Львові впіймали шістьох наркозакладчиків

Соломія Головіна

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У Львові від початку грудня поліцейські спільно з небайдужими громадянами затримали шістьох наркозакладчиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Ми робимо усе можливе, щоб подібних злочинів на Львівщині було якомога менше. Завдяки спільним зусиллям оперативників, патрульних поліцейських та небайдужих громадян лише у грудні ми затримали шістьох закладчиків», – зазначив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові неповнолітні переправляли до столиці контрабандні екстазі та амфетамін.

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