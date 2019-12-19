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У Мінську не домовилися про обмін полонених «усіх на усіх»

Соломія Головіна

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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що на переговорах у Тристоронній контактній групі не вдалося досягти домовленостей про обмін «усіх встановлених на усіх встановлених». Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24», передає «Громадське».

 

«Що я бачу на сьогодні, на превеликий жаль, про оновлення списків в іншій підгрупі домовитися не вдалося. Я бачу на сьогодні, що нам не вдалося досягти цього прогресу», – зазначив міністр.

Пристайко уточнив, що мова йде про переговори, які проходять 18 грудня у Мінську. Він додав, що у Тристоронній контактній групі й далі намагаються домовитися хоча б про певну кількість полонених на обмін.

Нагадаємо, Тристороння контактна група 18 грудня на засіданні у Мінську мала узгодити уточнені списки для обміну утримуваних осіб та визначити дату припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляв Львівський портал, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче домовитися про обмін полоненими з РФ «всіх на всіх».

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